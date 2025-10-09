Farrukhabad Plane Mishap: ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ; ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

Farrukhabad Plane Mishap: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ।
Trending Photos
Farrukhabad Plane Mishap: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੇ ਪਹੀਏ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਜਹਾਜ਼ ਭੋਪਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਖਿੰਸੇਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਬੀਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੀਐਮਡੀ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੀਪੀਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਟੀਕੂ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਸਟੇਟ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਜੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ, ਵੀਟੀ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡਪੈਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਗਰੀ ਨਿਊਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡੀਐਮਡੀ ਅਜੇ ਅਰੋੜਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀਪੀਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੂ, ਕੈਪਟਨ ਨਸੀਬ ਬਮਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਮੀਟਰ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਖੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਖੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਇੱਥੋਂ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਐਮਡੀ ਅਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੇਕਓਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਜੇ ਵਰਮਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਦਰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ, ਵਧੀਕ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।