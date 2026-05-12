ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸੀਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਾਰੀ; ਸੀਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Trending Photos
Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04.05.2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 92 ਮਿਤੀ 07.05.2026 ਅਧ 109,118(1),115(2),332,3(5) ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਥਾਣਾ ਕੁੱਲਗੜੀ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 06 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਗਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਕਮ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਿਜਾਮਦੀਨ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ।
ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਤੀ 04.05.2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ 04 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ 04 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਿਹਾਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆ ਇਸ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੀੜਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਸਤੀ ਨਿਜਾਮਦੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 02 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ 01 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੀ।
ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਇਸੇ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਸੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ 02 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਕਾਪੇ, 1 ਕਿਰਚ ਅਤੇ ਗਰਾਇੰਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।