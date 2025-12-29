ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ

Prostate Cancer Test Rate: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ 3D ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੈਸਟ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, 456 ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ 3D ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਹ 3D ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਢ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।