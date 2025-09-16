Zirakpur News: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Zirakpur News: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Zirakpur News: ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਐਡੋਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ‘ਜੜੋਂ ਸੇ ਜੁੜੋ’ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਢਕੌਲੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਰਿਹਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਲਕਸ਼ਮਣ, ਹਨੂਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੜੋਂ ਸੇ ਜੁੜੋ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਯਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Parmish Verma injured: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC News: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

;