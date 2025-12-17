Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3044615
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

Anandpur Sahib Congress workers protest: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:55 PM IST

Trending Photos

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

Anandpur Sahib Congress workers protest(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਸੀਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ।

TAGS

Anandpur SahibCongress Workers protestpunjabi news

Trending news

Anandpur Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
Mohali District Panchayat Samiti Elections
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ
Hoshiarpur
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
Firozpur Rural Zila Parishad Elections
ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
samsaptak yog
ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ! 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का बड़ा बयान: केंद्र सरकार ने किया गुमराह; करोड़ रुपये बकाया नहीं मिला!
bank rules
Bank Rules: ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Sewa Kendra
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂ
Winter Clothes
ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
Punjab government
ਮਹਿੰਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ