Amritsar News: ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ 'ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ' ਦਾ ਪਰਚਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਭੜਕੇ

Amritsar News: ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:42 AM IST

Amritsar News: ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਰਦਿਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਗੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਲਵਿਰੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ (ਸਵਿਗੀ) ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।"

ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।" ਵਰੁਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਂਫਲੇਟ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਿਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Akeel Akhtar Death: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ - ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਈਡਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ; ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

 

