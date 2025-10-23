Advertisement
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:46 PM IST

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜ੍ਹਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ (ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2) ਲਈ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ — ਕਾਰ, ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ” ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਕ ਰੋਡ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ।

