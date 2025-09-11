PRTC Bus Accident: ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2917602
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

PRTC Bus Accident: ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

PRTC Bus Accident:  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:11 PM IST

Trending Photos

PRTC Bus Accident: ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

PRTC Bus Accident:  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 30/35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ।

ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਵਰਲੋਡ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ 30/35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

PRTC Bus AccidentNabha Bus Accidentpunjabi news

Trending news

PRTC Bus Accident
ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
Mohali News
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਕਲੇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Ajnala news
ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ; ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Himachal Disaster
त्रिपुरा के बाद असम और अरुणाचल ने हिमाचल को दी 5-5 करोड़ की मदद
Jadla Blast
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇੜੇ ਆਹਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧਮਾਕਾ
Himachal Monsoon
हिमाचल में मानसून का कहर: मौत का आंकड़ा 380 पार, 4,300 करोड़ से अधिक का नुकसान
moga news
ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ; ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Himachal Weather
Himachal Weather: हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार
nepal jail
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ; ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
Batala News
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਛੱਪੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
;