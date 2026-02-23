Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3120250
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ; ਬਦਮਾਸ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ

Moga Bus Loot: ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ (13ਵੀ ਆਈ 1171) ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:22 PM IST

Trending Photos

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ; ਬਦਮਾਸ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ

Moga Bus Loot: ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ (13ਵੀ ਆਈ 1171) ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ

ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਉੱਤਰ ਗਈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਮੁਸਾਫਰ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਬਦਮਾਸ਼ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ (ਨੰਬਰ 13V AI 1171) ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਸ ਪਿੰਡ ਡਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 112 ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Moga Bus LootPRTC Bus Lootpunjabi news

Trending news

tata steel plant
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
moga news
ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ
Meri Rasoi Yojana
'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ
Chandigarh murder
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-36 ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੀਆਂ
SP Oswal Digital Arrest Case
ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Tilak Varma dropped
ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਟੇਗਾ ਪੱਤਾ?
Paonta Sahib news
हाटी चैंपियनशिप का समापन, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया खिलाड़ियों का सम्मान
Gursewak Singh Murder Case
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ