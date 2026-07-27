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ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਚੋਰੀ; ਕਟਾਣੀ ਰੋਡ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ ਬੱਸ

PRTC Bus Missing News: ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 27, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:18 AM IST
ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਚੋਰੀ; ਕਟਾਣੀ ਰੋਡ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ ਬੱਸ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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