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ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ; ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ

PRTC Bus Accident News: ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦੋਰਾਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ PRTC ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 30, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:00 PM IST
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ; ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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