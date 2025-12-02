Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3026304
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab Roadways Employees Strike: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ; ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Punjab Roadways Employees Strike:  ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

Punjab Roadways Employees Strike: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ; ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Punjab Roadways Employees Strike:  ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ 1,600 ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,600 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ
ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

TAGS

Punjab Roadways Employees StrikePunbus Employees Protestpunjabi news

Trending news

Punjab Roadways Employees Strike
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ; ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
8th pay commission
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ!
Ashwani Sharma
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
himachal Assembly winter session
हिमाचल शीतकालीन सत्र का पांचवां दिन: विपक्ष का सरकार पर युवा-विरोधी नीतियों का आरोप
glenn maxwell news
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
/ Health News Hindi
ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
fazilka news
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ 1000 ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
Inderpreet Parry Murder
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ
pension alert
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
#IndiaVsPakistan Imran Khan Punjab
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ? ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ...