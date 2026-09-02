/ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

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PSEB Books News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਮੰਡਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਪੁਸਤਕ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ PSEB ਵੱਲੋਂ ‘ਪੁਸਤਕ ਪੋਰਟਲ (Pustak Portal)’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। PSEB ਨੇ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।
PSEB ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ
PSEB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸਤਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ IAS (Retd.), ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਘਰ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ IPoS, ਬੀਪੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।