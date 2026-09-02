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ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

PSEB Books News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ PSEB ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15% ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:00 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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