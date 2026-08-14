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PSIEC ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 4.01 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼, 12.15 ਲੱਖ ਜ਼ਬਤ

ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ₹4.01 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:54 PM IST
PSIEC ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 4.01 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼, 12.15 ਲੱਖ ਜ਼ਬਤ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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