/ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

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PSPCL Solar Power News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ (PSPCL) ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ₹2.61 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ Power Sale Agreement (PSA) ਅਤੇ Power Purchase Agreement (PPA) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 142 ਅਤੇ 146 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ PSERC ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।