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ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

PSPCL Solar Power News: 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ₹2.61 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 17, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:32 PM IST
ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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