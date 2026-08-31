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PU ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ! ABVP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ASAP

PU Student Election 2026: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ABVP ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੀ Elective Eligibility ’ਤੇ ASAP ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 31, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:56 PM IST
PU ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ! ABVP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ASAP

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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