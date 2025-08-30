ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ ਕਰ 58.50 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ
Mohali News: ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ।

Aug 30, 2025

Mohali News: ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਯੂਡੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 58.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ।

ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਏਐਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖਾਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਜਿਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।

