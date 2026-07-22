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ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ

Amritsar News : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PUDA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਲਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 22, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:10 PM IST
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ
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