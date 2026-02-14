ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ: ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੈਕੇਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ

Pulwama Martyrdom Day (ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ): 14 ਫਰਵਰੀ 2019… ਇਹ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ… ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ।”
ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ… ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।” ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।