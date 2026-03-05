Advertisement
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਸੰਘਰਸ਼

PUNBUS PRTC Protest: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

Mar 05, 2026

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਸੰਘਰਸ਼

PUNBUS PRTC Protest: ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 307 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 33, 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ  170,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 900 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1,300 ਬੱਸਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਾਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

6600 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

