ਪੰਜਾਬ ਦੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ 1.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​

Punjab 108 Ambulance Service: ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 74,570 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੇ 50,993 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:44 PM IST

Punjab 108 Ambulance Service: ਜ਼ੈਨਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,93,698 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 74,570 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੇ 50,993 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 108 ਸੇਵਾ ਨੇ 26,908 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ 21,881 ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਖਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ EMT ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ 19,346 ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26,429 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ (16,809), ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (16,284), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (14,964), ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (14,793) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (10,167), ਬਠਿੰਡਾ (9,663), ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (8,735) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਸਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,837 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ (18,186) ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ (18,340) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, 14,084 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 158 ਜਣੇਪੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2011 ਤੋਂ 3,177,997 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

