/ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ Telephone Allowance ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

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Fazilka News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ Telephone Allowance ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ’
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ Reimbursement System ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 17.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਉਂਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 17.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਿਤਵਰਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।