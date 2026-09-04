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ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 60% ਡੀਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਾਕੀ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60% DA ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 42% DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ CM ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 04, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:51 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 60% ਡੀਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਾਕੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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