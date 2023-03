ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

Punjab's Amritsar loot news: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੂਟ ਦੀ ਵਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਮਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਰਈਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਐਸਐਚਓ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

