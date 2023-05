अमृतसर में एक व्यक्ति को नंगा कर के बुरी तरह पीटा, वीडिओ हुई वायरल

Punjab's Amritsar news today in Hindi, Man beaten by goons: पंजाब के अमृतसर से एक हैरान कर देने वाली वीडिओ सामने आ रही है जहां एक व्यक्ति के साथ अज्ञात लोगों की ओर से बुरी तरह से मारपीट की गई. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसकी वीडिओ सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है.

बता दें की इस घटना की यह वीडिओ बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि इस व्यक्ति के साथ ना केवल मारपीट हुई बल्कि तेजधार हथियारों से व्यक्ति पर हमला भी किया गया है.

इस दौरान व्यक्ति के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उसे नग्न अवस्था में पीटा गया. यह मामला अमृतसर के शहीद उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है और

व्यक्ति की मारपीट की वीडिओ सोशल मिडिया पर वायरल भी कर दी गई है.

गौरतलब है कि पुलिस द्वारा इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के कारण व्यक्ति को पीटा गया था और जिन लोगों ने पीटा है उन सब पर कार्रवाई की जाएगी.

अमृतसर से बीते कुछ दिनों में काफी हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई है. अमृतसर के गुजरपुरा इलाके से आज यानी शुक्रवार को एक खबर सामने आई जहां एक नाबालिग ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

नाबालिग द्वारा उठाए गए भयानक कदम को लेकर पीड़िता के पिता ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक के पिता के अनुसार उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध थे. उसका कहना है कि वह एक ऑटो चालक है, और जब वह ऑटो चलाने जाता था, तो बाद में वह व्यक्ति उसके घर आता-जाता था.

बीती रात भी उसके नाबालिग बेटे ने घर में आए व्यक्ति और उसकी मां को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था जिसके बाद उसने शर्म के मारे मौत को गले लगा लिया.

