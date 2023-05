Amritsar News: अमृतसर में 7 साल की बच्ची हुई अगवा, ट्यूशन पढ़ने गई थी बच्ची, जानिए पूरा मामला

Punjab's Amritsar News Today in Hindi: पंजाब के अमृतसर से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां एक बाइक सवार व्यक्ति और महिला ने 7 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया. यह घटना गांव रामपुरा की बताई जा रही है, जहां 7 साल की अभिरोज जोत कौर रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

बताया जा रहा है कि अमृतसर के रामपुरा में एक बाइक सवार व्यक्ति और महिला ने 7 साल की बच्ची, जिसकी पहचान अभिरोज जोत कौर के रूप में हुई है, उसका किडनैप कर लिया.

अभिरोज जोत कौर ट्यूशन पढ़ने जा रही थी और उसी वक्त बाइक सवार एक व्यक्ति और महिला बच्ची को बाइक पर बैठा कर साथ ले गए. वहीं बच्ची के घरवाले उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन जब वह देर रात तक घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी.

पुलिस द्वारा पूरे गांव को सील कर लिया गया और हर घर की तलाशी ली जा रही है. जिस जगह बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वहां के आसपास लगे CCTV कैमरों की तलाशी भी ली गई. इस दौरान जिस रास्ते से वह पढ़ने जाती थी उस रास्ते के एक CCTV फुटेज में एक बाइक सवार बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दे रहा है.

बता दें कि जिन्होंने बच्ची का किडनैप किया है उन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ है. इस दौरान घर पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इस घटना का जाएज़ा लेने के लिए पुलिस के अधिकारी गांव रामपुरा में मौजूद हैं. फिलहाल बच्ची की तलाश करने के लिए उसकी फोटो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानों पर लगा दी गई है और साथ ही वहां पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी बच्ची की फोटो दे दी गई है.

