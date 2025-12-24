Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3052065
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Ban on Tree Cutting in Punjab: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:19 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Ban on Tree Cutting in Punjab: ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਅ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Trees CuttingPunjab and Haryana High Courtpunjabi news

Trending news

Trees Cutting
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ- ਸੂਤਰ
Bilaspur News
बिलासपुर की बेटी ने रचा इतिहास: INICET में 126वीं और NEET (PG) में 468वीं रैंक
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 532 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
bathinda news
ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾਹ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਨਗਦੀ ਲੁੱਟੀ
Nurpur news
मनरेगा को लेकर भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला, गांधी नाम से ‘एलर्जी’ का आरोप
amar noori
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Rana Balachauria Murder Case
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
Vimal Negi Death Case
विमल नेगी मौत केस में बड़ा मोड़: IAS अधिकारी हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
Bilaspur News
बिलासपुर में चिट्टे के खिलाफ मुहिम चलाना महिला मंडल को पड़ा भारी, FIR दर्ज