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ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Kapurthala Mayor Election News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 14, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:43 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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