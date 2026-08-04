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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Punjab Assembly Resolution: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 04, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:53 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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