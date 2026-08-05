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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

Punjab Assembly Resolution: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 68,228 ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 05, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:11 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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