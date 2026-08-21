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ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੁੰਨਸਾਨ

Punjab Bandh: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:33 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੁੰਨਸਾਨ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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