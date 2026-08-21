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ਅੱਜ 7 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ! ਬਾਜ਼ਾਰ-ਹਾਈਵੇਅ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬੰਦ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

Punjab Bandh Today: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:35 AM IST
ਅੱਜ 7 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ! ਬਾਜ਼ਾਰ-ਹਾਈਵੇਅ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬੰਦ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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