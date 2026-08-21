Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ; ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਘੱਟ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ; ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਘੱਟ

Punjab Bandh Today: ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ; ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:34 AM IST
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ; ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਘੱਟ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ; ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸੁੰਨਸਾਨ
2
3
4
5