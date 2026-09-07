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ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ, 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਅ

Khanna Mandi News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:52 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ, 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਅ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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