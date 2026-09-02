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ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ BJP ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ! 45-50 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, 117 ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ- ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ

Kewal Singh Dhillon on SAD BJP Alliance: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:29 PM IST
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ BJP ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ! 45-50 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, 117 ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ- ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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