Ashwani Sharma News: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 10, 2026, 04:15 PM IST

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

Ashwani Sharma News: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ'ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰ਼ੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਂਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?" ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 301 ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ? 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।" ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ।" ਤੁਸੀਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

