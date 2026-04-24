ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਰਾਤ ​​8 ਵਜੇ ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਇਰਨ

Punjab Blackout Mock Drill: ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
Punjab Blackout: ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣਗੇ।
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਡ੍ਰਿਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰੇਟਰ, ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਟਾਰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਡ੍ਰਿਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇਗਾ, ਜੋ "ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼" ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਲਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਥਾਨ
-ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ 7:55 ਵਜੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ, ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਪਾਈਟੈਕਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਰੇਡ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ, 50 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਰਹੇਗੀ।
-ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਕੈਂਪਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
-ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਸਾਇਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਮੇਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।