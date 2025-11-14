Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ

Punjab Cabinet meeting postponed: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੈਡਿੰਗ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:02 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ

Punjab Cabinet meeting postponed: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

