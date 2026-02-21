ਪੰਜਾਬ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

Punjab Weather Update: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੰਢ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
India Meteorological Department ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੋਂ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28.8 ਡਿਗਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 0.6 ਮਿਮੀ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ (20.1 ਮਿਮੀ) ਨਾਲੋਂ 97% ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 90% ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 49% ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਤਸਰ (88% ਘੱਟ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (86% ਘੱਟ), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (86% ਘੱਟ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (80% ਘੱਟ) ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਘਣਾ ਕੋਹਰਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਸੁੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।