Punjab News: ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 10 ਟਾਂਕੇ

Punjab China Dor News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਘਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ 10 ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੇਮਚੰਦ ਰਹੇਜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਮਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਘਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮੋਹੱਲਾ ਰਾਜਨਗਰ ਵਰੁਣ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉਸਦੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਫੰਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ 10 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ 70 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

