Punjab News: पंजाब सरकार लेगी ऐतिहासिक फैसला! ऐसा करने वाला 'पहला राज्य होगा पंजाब'

Punjab CM Bhagwant Mann big announcement for industry, breaking news in Hindi: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं. आपको बता दें कि आज का दिन उद्योगपतियों के लिए बहुत ही खास दिन माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के उद्योगों के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है क़्योंकि राज्य सरकार आज यानी शुक्रवार को अहम फैसला लेने जा रही है जिससे राज्य में निवेशकों को परेशानी और भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी दावा किया है कि ऐसा फैसला लेने वाला पंजाब देश का पहला राज्य होगा. हालांकि इस फैसले के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लोगों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी देंगे.

यह भी पढें: CBSE Class 12th Board exam result 2023: जारी हुए सीबीएसई 12वीं कक्षा के नतीजे

बता दें कि सीएम भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा कि, 'आज हम एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं, जिससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी और पंजाब में निवेशकों को कठिनाई और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी... और पंजाब देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जो दूसरों को भी प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वह दोपहर में लोगों से लाइव आकर इस जानकारी पर विवरण साझा करेंगे. इस फैसले के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

यह भी पढें: Ludhiana News: लुधियाना की सड़क में अचानक आई दरारें, जानिए पूरा मामला

(For more news apart from Punjab CM Bhagwant Mann big announcement for industry, breaking news in Hindi, stay tuned to Zee PHH)