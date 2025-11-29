CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੁਰਾਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ

CM Bhagwant Mann Surprise Visit: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਾਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ CM ਮਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਥੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ CM ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।