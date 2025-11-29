Advertisement
Nov 29, 2025, 08:55 AM IST

ਜਲੰਧਰ ਰੇਪ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: 13 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਗਵਾਂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

