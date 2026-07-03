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Congress ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ Channi ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ, ਸੱਦੀ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗ

Punjab Congress: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 03, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:40 AM IST
Congress ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ Channi ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ, ਸੱਦੀ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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