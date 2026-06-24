Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ CM ਮਾਨ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Punjab Congress on CM Mann: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 24, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:34 PM IST
ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वाइल्डफ्लावर हॉल पर कानूनी जंग जीतते ही सुक्खू सरकार ने निकाली 30 साल की लीज
sukhu government1 hr ago
2
malvinder singh kang1 hr ago
3
AC Monsoon Tips1 hr ago
4
Kache Teachers Protest Punjab1 hr ago
5
England vs Ghana1 hr ago