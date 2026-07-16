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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਿਰਾਮ! ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ 'All is well' ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Punjab Congress News: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'All is well' ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 16, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:34 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਿਰਾਮ! ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ 'All is well' ਦਾ ਦਾਅਵਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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