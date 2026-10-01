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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ!

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 01, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 10:53 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ!

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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