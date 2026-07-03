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ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ; ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

Punjab Congress News: ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 03, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:21 PM IST
ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ; ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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