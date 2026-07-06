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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਵਾਲ; ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ

Punjab Congress News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 06, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:09 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਵਾਲ; ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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