ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਪੱਲਾ

Punjab Congress Setback: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 05:54 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਪੱਲਾ

Punjab Congress Setback: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰੁਣ ਕੌੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੁਣ ਕੌੜਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ,ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ VB–G RAM G ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੁਣ ਕੌੜਾ ਨੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ 'ਚ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ...ਯੁਵੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ VB–G RAM G ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ : ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ

 

